Противники потерпели провалы на нескольких направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, в течение суток ситуация на фронте серьезно изменилась - значительно возросло количество боевых столкновений, их было около 30.

Российские захватчики на Шахтерском направлении тщетно пытались восстановить утраченное положение возле поселка Урожайное Донецкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду, 16 августа, в своей утренней сводке. По его данным, в частности, противники в районе Урожайного нанесли авиаудары, а также обстреливали этот населенный пункт из артиллерии.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области", - отметили в Генштабе.

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На Марьинском направлении враг продолжает пытаться наступать возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков.

Генштаб подчеркнул, что контрнаступление ВСУ 2023 продолжается: наши защитники и защитницы продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Идет полномасштабная война - новости, которые стоит знать

Генштаб ВСУ утром 15 августа сообщал, что в течение прошедших суток враг наступал только на одном направлении фронта, а не на трех-пяти, как это было на протяжении последних месяцев. По его данным, за сутки произошло около 15 боевых столкновений.

Позже представитель Генштаба Андрей Ковалев заявил, что наши бойцы имели успех в направлении Урожайного и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, на юге украинского государства оборона россиян "рвется".

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