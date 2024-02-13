Удалось уничтожить 16 беспилотников.

Россия этой ночью снова атаковала Украину "Шахедами". Как сообщают в Воздушных силах Украины, в ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Беспилотники были запущены из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым.

"В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Ночная атака по Украине - что известно

Этой ночью оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты. На Днепр летели несколько групп ударных беспилотников, также Россия атаковала город двумя ракетами. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне бьют по гражданской инфраструктуре, впоследствии стало известно, что в городе возникли перебои со светом.

Около 01:00 Воздушные силы сообщили о баллистике по Харьковщине из Белгородской области. О взрывах или последствиях атаки информации не было.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что в результате ночной атаки российской захватнической армии повреждена одна из тэплоэлектростанций компании, она прекратила производство электроэнергии. По предварительным данным, никто не пострадал.

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