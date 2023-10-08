Он отметил, что авантюристы в лампасах решили попробовать силы во второй раз.

Командование оккупантов не отказалось от планов выйти на границы Луганской области, тем самым закрыв так называемое "ЛНР" и, в перспективе, закрепиться на левом берегу Оскола.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что после провала планов на счет Купянска в прошлом году, россияне взяли условную паузу, нагнали в Луганскую область новые расходники "Шторм-Z", а так же перетянули 25 ОВА. "Сейчас можно наблюдать первую активизацию по оси, в частности, в районе Макеевки, где подразделения 3 МСД предпринимают попытки продвижения", - отметил аналитик.

"Авантюристы в лампасах решили попробовать силы во второй раз. Причем избрали для этого не самое благоприятное время как для местности. Начинать повторное наступление в действительно стартующий сезон дождей, там где это и вправду имеет критическое значение?", - поделился мнением Коваленко.

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Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись восточнее Андреевки. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области.

При этом в британской разведке отметили, что в последний месяц ситуация в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области и ситуация на фронте в целом стабилизировалась. Аналитики разведки отметили, что с начала и до середины лета в этом районе велись интенсивные бои, но за последний месяц боевые действия там стали "значительно менее интенсивные".

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