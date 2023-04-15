Вадим Лях отметил, что у пострадавших переломы и сотрясения мозга.

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Славянске после российского удара 14 апреля. В результате атаки девять человек погибли, а еще пять пытаются найти.

"К сожалению, за ночь количество погибших увеличилось - ночью из-под завалов спасатели извлекли мертвую женщину", - сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях в Facebook.

При этом он отметил, что число погибших увеличилось до девяти, а 21 человек получил различные травмы в результате обстрела города. По его словам, всем, кто нуждался в медицинской помощи, ее оказали, у людей сотрясения могзга и переломы.

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"Под завалами дома в пер. Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены. Кроме того, у нас нет сведений об жильцах еще трех квартир", - указал чиновник.

Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

В эфире телемарафона Лях отметил, что россияне ударили по городу двумя комплексами С-300, всего насчитали восемь ракет. Также он сообщил, что отец двухлетнего ребенка, который умер после атаки в машине "скорой помощи", находится еще под завалами, но выжила его мама, которая перед атакой россиян вышла в магазин, она находится под присмотрм врачей.

Удар россиян по Славянску 14 апреля - что известно

14 апреля россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. Сначала сообщалось, что в городе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Оккупанты попали ракетами в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух - произошло возгорание квартир. Также повреждены соседние дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия демонстрирует свою сущность, разрушая, уничтожая все живое.

Вчера сообщалось о восьми погибших, в том числе двухлетний ребенок, а 21 человек получил ранения, в том числе и 14-летняя девочка, которую достали из-под завалов.

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