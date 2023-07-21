Эксперт указал, что еще в 2019 году называл этот самолет потенциальным убийцей своих экипажей, настолько там все было плохо с проектировкой.

Почти три месяца назад на Воронежском авиазаводе была остановлена сборка "перспективного" Ил-112В, который стал самым дефективным самолетом российской современности.

Как пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, официально, причиной прекращения сборки стала необходимость проектирования нового двигателя.

"Неплохое оправдание для списания безнадежного проекта, но...В РФ заявили, что Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8. Самолет изменит конструкцию крыла, топливную систему, бортовые системы", - отметил он.

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Коваленко отметил, что можно смело констатировать - Ил-112В превращается в прекрасный задел для распилов.

Эксперт указал, что еще в 2019 году называл этот самолет потенциальным убийцей своих экипажей, настолько там все было плохо с проектировкой.

Эксперт пояснил, что дефективность силовой установки Ил-112В проявлялась при износе частей двигателя. Он отметил, что двигатели от Ил-114 поставили на Ил-112В, а новой силовой установки так и не сделали. Однако, кроме двигателя у самолета было еще множество конструкторских проблем.

Коваленко напомнил, что 17 августа 2021 года Ил-112В упал в Подмосковье и все члены экипажа погибли. Эксперт отметил, что спустя два года после этого - в апреле 2023 года решили больше не экспериментировать с этим самолетом.

"И вот, для самолета, который так и не смогли довести до ума, будут полностью менять конструкцию. К чему это приведет? Делаю ставку на очередное зажигательное зрелище, через года 3-4, а возможно и позже", - подытожил Коваленко.

Самолет Ил-112В

Ил-112В — российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолет нового поколения. Предназначен для замены самолетов Ан-26. Способен взлетать и приземляться на небольшие малооборудованные аэродромы, имеющие бетонированное, грунтовое, асфальтовое покрытие взлётно-посадочных полос.

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