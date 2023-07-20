Александр Коваленко заверил, что миллионы жителей Африки волной хлынут в Европу.

Военно-политический обозеватель Александр Коваленко считает, что удары РФ по Одессе и Николаеву в очередной раз поднимают вопрос аморфности наших международных партнёров, их неповоротливости и недальновидности.

"После того как Россия разорвала "зерновую сделку" она тут же стала наносить по Одессе и Николаеву удары, разрушая зернохранилища и портовую инфраструктуру. Наносить удары ракетами, которые не может перехватывать наше ПВО. А почему не может? Привет нашим партнёрам!" - написал он.

По его словам полностью эшелонированная, высокоэффективная ПВО размещена в Киеве. При этом, остальные города миллионники без прикрытия. Поставок ПВО от наших партнёров хватило пока только на такую систему в Киеве.

Видео дня

"На сегодняшний день в мире 1 765 ПУ ЗРК Patriot. У США их на вооружении более 1100. В общем, не нашлось хотя бы 5 батарей для Украины? "Зерновой коридор" не работает, а зерновые хабы планомерно уничтожаются российскими оккупантами, поскольку у нас нет ПВО способного отразить атаки россиян, ведь нам такое ПВО не передали, по неким причинам... В результате, зерно из Украины не пойдёт в другие страны... например, в Африку. Очень быстро Африку укроет продовольственный кризис и уже в этом году мы можем увидеть голод в Африке. А там где голод, там и социальная, политическая, гуманитарная хаотизация и волна беженцев. Масштабный голод в XXI веке с тысячами, десятками тысяч смертей. Это мыслимо? И миграция", - отметил Коваленко.

Эксперт заверил, что миллионы жителей Африки волной хлынут в Европу.

"Там где голод, социальная нестабильность, там дестабилизация, хаос, возникновение радикальных движений. Это всё в комплексе может дать вторую жизнь ИГИЛ, Боко Харам или породит более страшный гомункулус, замешанный на уже существующих, но более агрессивной идеологией. То есть, странам Запада, помимо проблем с продовольственным кризисом, миграционным хаосом, нужно будет решать проблему с террористической угрозой новой формации", - написал Коваленко.

Он уверяет, что удар по порту в Одессе это нечто большее чем просто "Россия не соблюдает договорённости".

"Это больше чем "зерновой террор". Это масштабнее и серьёзнее. И в то время как Украина привыкла переживать каждую ночь под воздушную тревогу и раскаты взрывов, европейцы даже не представляют, что их ждёт. В 2022 и первую половину 2023 Европе удалось избежать этого хаоса. Но, в скором времени всё начнётся по-серьёзному. Казалось бы, всего один аспект, а оказывается, как от Украины зависит вся система безопасности не отдельно взятого региона, а целого материка - Африки и стабильная, спокойная жизнь в размеренной неге европейского социума", - написал эксперт.

Он считает, что Украина не должна идти ни на какие соглашения с Россией по "зерновой сделке", на условиях РФ.

"Мы переживём и справимся. А вот Европа - не справится. Поэтому, вопрос обеспечения Украины средствами, для самостоятельной организации безопасного судоходства и не только - приоритет для безопасности ЕС", - добавил Коваленко.

Атаки РФ на Одессу и Николаев - подробности

Сегодня ночью в центре Одессы из-за удар со стороны российских оккупантов произошел пожар, есть пострадавшие.

"В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, начался пожар на площади 300 кв. м. На месте работают специалисты соответствующих служб", - рассказали в ОВА.

Ночью два человека, пострадавших во время удара, были госпитализированы. Также сообщается о "прилете" в Одесской области.

Николаев в ночь на 20 июля 2023 года пострадал в результате ракетного удара со стороны России. В результате удара погибло двое людей.