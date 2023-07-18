Коваленко уверен, что Россия заранее готовилась к разрыву "зернового соглашения" с неотъемлемым террором.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что российская пропаганда сейчас заявляет, что ракетно-дроновый удар по Одессе и Николаеву этой ночью был "ответкой" за Крымский мост.

"На самом деле с этим заявлением очень сложно согласиться, поскольку оно не соответствует действительности. Террор в ночь на 18 июля являлся заранее подготовленным, под разрыв "Зерновой сделки". Ведь, подготовить боекомплект, задать координаты, всё это занимает время. И, если это "ответка" за инцидент на Крымском мосту, то почему она коснулась городов, участвовавших в Зерновой сделке, но не столицу - Киев?" - написал он.

Эксперт отметил, что для "ответки" за Крымский мост, россиянам необходимы как минимум сутки, как минимум, а то и больше, для подготовки средств поражения, средств их донесения.

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"А потому, можно смело говорить о том, что Россия заранее готовилась к разрыву "ЗС", с неотъемлемым террором. Это в свою очередь говорит о том, что Россия вообще не была заинтересована в продлении "ЗС" и когда Путин заверял Эрдогана в намерении продлить сделку, он заранее его обманывал, готовясь к запланированному террору против Одессы и Николаева", - добавил Коваленко.

Ночная атака РФ 18 июля - детали

В течение ночной российской атаки украинским военным удалось сбить 32 российских беспилотника и шесть ракет типа "Калибр", которыми российские оккупанты атаковали Украину.

В российском Министерстве обороны заявили, что ВС РФ нанесли групповой "высокоточный удар возмездия" по объектам, где готовились "теракты против России" с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы.

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