Страна-агрессор может прибегнуть к атаке уже в скором времени, а может и "потянуть" ко Дню Независимости.

На днях военный эксперт Александр Коваленко опубликовал аналитику по использованию Россией ракет и пришел к выводу, что в краткосрочной перспективе страна-оккупант перешла на запуск дронов по территории Украины, чтобы накопить ракеты.

В эфире "1+1" во время телемарафона Коваленко заявил, что с 24 июня РФ еще ни разу не использовала крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и Х-555. "Хотя эти ракеты являются превалирующими во время ракетных обстрелов по территории Украины. То есть уже более трех недель они не используют эти ракеты. Вопрос: "Они закончились?". Да нет, ракеты в России никогда не закончатся", - говорит он.

Военный эксперт добавляет, что у оккупантов нет проблем с производством этих ракет. Итак, вывод один: они накапливают. И это касается не только Х-101 и Х-555. Кроме этого, РФ минимизировала использование Х-22, которых в июне было использовано 18 единиц.

"Все это указывает на то, что они занимаются восстановлением, обслуживанием, ремонтом тех ракет, которые есть у них на складах и на сохранении. Но не применяют. Есть риски того, что они могут готовиться к августу, ко Дню Независимости", - говорит Коваленко.

Он добавил, что есть вероятность того, что Россия готовится к отопительному сезону, то есть с осени может чаще наносить удары по территории Украины. Но эксперт не исключает, что оккупанты могут начать "отвечать" на удар по Крымскому мосту.

"Но, учитывая то, что произошло на Крымском мосту, я даже не знаю, оставят ли они этот инцидент без внимания. Поэтому, соответственно, есть опасения, что они могут задействовать некоторую часть этого боекомплекта для того, чтобы продемонстрировать, что они дали "зеркальный ответ", - подытожил Коваленко.

Крымский мост обвалился 17.07.2023

В ночь на 17 июля 2023 года вблизи Крымского моста раздались взрывы. Позже оккупационные власти полуострова заявят, что на детище Путина произошло "чрезвычайное происшествие". В сети моментально разлетелись фото и видео, на которых видно, что один пролет моста упал, другой - поврежден.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Ни Служба безопасности, ни Военно-морские силы официально не подтвердили свою причастность к повреждению Крымского моста.

Из-за повреждения Крымского моста со стороны полуострова образовалась огромная пробка.

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