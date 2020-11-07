Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим тишины.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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Оккупанты обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов позиции Вооруженных сил вблизи Авдеевки. Огонь открывали и возле Новолуганского - из стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали", – заявили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток нарушения режима тишины на участках линии разграничения штаб не зафиксировал.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на вероятные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", – говорится в сводке.

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Автор: УНИАН