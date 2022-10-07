Украинские воины уничтожили еще три дрона-камикадзе, отметил спикер начальника Одесской областной госадминистрации.

Против Украины враг применяет тактику террора, главными угрозами для Одессы и области являются иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и ракеты.

Противник в ночь на пятницу, 7 октября, снова пытался атаковать Одесскую область дронами, рассказал спикер руководителя Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук в видеообращении в Telegram.

"Ночь прошла менее тревожно, чем предыдущая, хотя враг снова пытался атаковать нас "Шахидами" - этими дронами-камикадзе, и впервые применил такие дроны против Запорожья. Наши силы Противовоздушной обороны уничтожили три дрона-камикадзе, и можем за это их поблагодарить", - отметил он.

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Война России против Украины - важные новости насчет вражеских атак дронами

В середине августа появилась информация, что Иран продал РФ тысячу своих беспилотников.

РФ 23 сентября впервые атаковала Одессу с Черного моря дронами-камикадзе. Два беспилотника разрушили админздание в припортовой зоне. Еще один вражеский дрон удалось сбить нашим защитникам.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что были повреждены четыре жилых дома. Жертвами вражеской атаки стали два человека.

Позже противник снова пытался атаковать Одесскую область дронами. В ночь на 5 ноября российские оккупанты попытались атаковать Украину с юга 12 дронами-камикадзе, 6 из них сбили наши воины.

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