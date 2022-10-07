По предварительной информации, есть один пострадавший, сейчас он госпитализирован.

Российские оккупанты атаковали областной центр - город Запорожье, в результате чего разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется", - сообщил он.

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Старух подчеркнул, что оккупанты применяют все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. "Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не надо фотографировать, снимать видео и распространять информацию относительно атак. Доверяйте официальным источникам. Главное соблюдать меры безопасности. Обезопасьте себя и своих близких", - призвал председатель ОВА

Обстрелы Запорожья

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале россияне захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. Областной центр находится под контролем Украины.

23-27 сентября оккупанты провели так называемый референдум на Запорожье и Херсонщине об отсоединении от Украины.

Вместе с тем областной центр, Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.

В частности, 5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, вследствие чего разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.

А 6 октября российские оккупанты дважды нанесли ракетные удары по областному центру. В частности, утром было нанесено 7 ударов по многоэтажках. Под завалами оказались люди. Запорожская областная военная администрация сообщила о семи погибших.

После утренней атаки в центре Запорожья российские оккупанты после обеда снова обстреляли город, зафиксировано было три "прилета".

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