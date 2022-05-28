Есть задержанные лица, которые проверяются на причастность к диверсионно-разведывательным группам противника.

В Одесском регионе продолжается контрдиверсионная спецоперация. Уже есть задержанные, их проверяют на причастность к вражеским ДРГ.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"В регионе идет контрдиверсионная спецоперация, о ее результатах сообщим чуть позже. Есть задержанные лица, которые проверяются на причастность к диверсионно-разведывательным группам противника", - рассказал Братчук.

Он также добавил, что ночь в Одессе и области прошла спокойно.

"Ночь в городе (Одессе – ред.) и области прошла без обстрелов. Все те выстрелы, которые вы слышите ночью иногда, а иногда и днем, не забывайте, что нужно не мешать ВСУ оттачивать свое профессиональное мастерство. Силы обороны Одесской области тренируются и выполняют боевые задачи", – добавил Братчук.

По его словам, достаточно высокими остаются риски нанесения ударов по "нашему городу и области".

Ранее сообщалось, что в настоящее время в акватории Черного моря в боевой готовности находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр", суммарный залп которых составляет до 16 ракет.

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