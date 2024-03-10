Были повреждены линии электропередач.

Вечером 9 марта российские захватчики выпустили по Украине "Шахеды". Пострадала, в частности, Николаевская область, там раздавались взрывы.

Как сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, во время атаки в Павловском сельском округе Николаевщины были повреждены линии электропередач. Из-за этого в близлежащих селах возможны отключения электроэнергии.

"Обращений в экстренные службы пока не поступало. Продолжается работа по обследованию мест падения обломков и выявлению возможных повреждений", – добавил он.

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Стоит отметить, что по состоянию на 02:26 10 марта атака дронами все еще продолжается.

Атаки РФ по Украине: другие новости

В течение дня, 9 марта, Россия весь день била по Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб человек. Четверо жителей области получили ранения, сообщили в Офисе генпрокурора. В частности, в результате удара по городу Украинск с минно-взрывной травмой и открытым переломом голени в больницу доставили 29-летнюю пострадавшую.

В Днепропетровской области россияне убили 16-летнего парня. Его 22-летний брат получил тяжелые ранения. У пострадавшего черепно-мозговая травма, ушибы и множественные переломы. Отмечалось, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

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