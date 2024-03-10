Погибшему мужчине было 46 лет.

В субботу, 9 марта 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате атак погиб человек, также есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что утром российские войска обстреляли поселок Очеретино Покровского района. Снаряд разорвался недалеко от дома 63-летнего местного жителя, который находился во дворе. Он получил осколочное ранение.

"Позже оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района. От множественных осколочных ранений погиб 46-летний мужчина. В 15:30 состоялся обстрел с. Елизаветовка Марьинской городской громады. Женщину 68 лет с огнестрельным осколочным ранением грудной клетки доставили в больницу. Также в это время государство-агрессор ударило по с. Архангельское Очеретинской сельской громады. 57-летний мужчина получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в 17:20 российские войска нанесли удар по городу Украинск Селидовской ОТГ. Вероятно, били из РСЗО "Ураган". С минно-взрывной травмой и открытым переломом голени в больницу доставлена 29-летняя пострадавшая.

В результате атак оккупантов повреждены многоэтажка и частные домовладения. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов

9 марта российские оккупанты ударили по Днепропетровщине. В результате обстрела Червоногригорьевской громады погиб 16-летний парень. 22-летний брат погибшего получил тяжелые ранения, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Известно, что у пострадавшего черепно-мозговая травма, ушибы и множественные переломы.

Кроме того, российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В Силах обороны юга Украины рассказали, что враг выпустил ракету Х-31. Она попала в поле, за пределами населенных пунктов.

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