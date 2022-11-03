Через этот мост российские оккупанты перевозят военную технику.

В Мелитопольском районе Запорожской области у железнодорожного моста прогремело четыре взрыва.

Громкие взрывы и "густая бавовна" были зафиксированы в селе Светлодолинское, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты не накурились сегодня в Мелитополе, поэтому продолжили курить в Мелитопольском районе", - заявил Федоров.

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Это произошло в районе железнодорожного моста, по которому оккупанты перевозят свою военную технику на Запорожское направление.

"Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно устал", - заявил Федоров.

Что происходит в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе были слышны взрывы, разрушена часть завода, где размещался основной штаб оккупантов.

По предварительным данным, повреждена часть захваченного российскими захватчиками завода "Рефма".

Город находится во временной оккупации с 26 февраля. Там очень активно работают партизаны.

Летом Иван Федоров говорил, что партизанским движением и сотрудничеством спецслужб было устранено более 100 россиян.

Ранее он сообщал, что мелитопольские учителя-коллаборанты "почувствовали запах жареного" и бегут из школ. В других учебных заведениях тотальная нехватка кадров.

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