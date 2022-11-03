В Мелитопольском районе Запорожской области у железнодорожного моста прогремело четыре взрыва.
Громкие взрывы и "густая бавовна" были зафиксированы в селе Светлодолинское, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Оккупанты не накурились сегодня в Мелитополе, поэтому продолжили курить в Мелитопольском районе", - заявил Федоров.
Это произошло в районе железнодорожного моста, по которому оккупанты перевозят свою военную технику на Запорожское направление.
"Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно устал", - заявил Федоров.
Что происходит в Мелитополе
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе были слышны взрывы, разрушена часть завода, где размещался основной штаб оккупантов.
По предварительным данным, повреждена часть захваченного российскими захватчиками завода "Рефма".
Город находится во временной оккупации с 26 февраля. Там очень активно работают партизаны.
Летом Иван Федоров говорил, что партизанским движением и сотрудничеством спецслужб было устранено более 100 россиян.
Ранее он сообщал, что мелитопольские учителя-коллаборанты "почувствовали запах жареного" и бегут из школ. В других учебных заведениях тотальная нехватка кадров.