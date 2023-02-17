Противники установили дополнительную башню мобильной связи, которую могут использовать их спецслужбы, отметили в Генштабе.

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты установили дополнительную башню мобильной связи, чтобы прослушивать телефонные разговоры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "Во временно захваченном Мелитополе... обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM-операторов", - говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что для того, чтобы пополнять потери в живой силе, противник разными способами заманивает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности, так называемых "гастарбайтеров". Так, недавно, нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

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Ситуация в Мелитополе - сегодня это стоит знать

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики не прекращают проводить репрессивную политику. Чиновник подчеркнул, что жить под оккупационными властями становится все опаснее. По его словам, даже за "неправильные" разговоры людям теперь грозят репрессии.

Федоров также отмечал, что россияне уже несколько месяцев держат в плену жителей временно захваченных земель Украины.

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