Противники уже несколько месяцев держат в плену жителей временно оккупированных территорий, отметил глава Мелитополя.

Российские захватчики превратили оккупированную украинскую территорию на юге и востоке Украины в самую большую "тюрьму" в Европе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. "Уже два месяца рашисты держат в плену жителей временно оккупированных территорий", - заявил городской голова. В частности, по его словам, "закрыв выезд людям на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска в Васильевке, враг нарочно превратил жизнь в захваченных населенных пунктах в резервацию".

Федоров отметил, что десятки тысяч больных остаются без жизненно необходимых лекарств; тысячи людей отрезаны от получения квалифицированной медицинской помощи и выезда к специалистам необходимого профиля; жители украинских городов и поселков не имеют возможности получить гуманитарную помощь - в первую очередь, дети и пожилые.

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Также люди лишены возможности увидеть родных или вернуться домой.

"Часть территории 4-х областей по сути превратилась в самую большую "тюрьму" в Европе", - завил Федоров. Он призвал жителей оккупированных территорий по возможности выезжать из оккупации альтернативными маршрутами.

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Иван Федоров говорил, что россияне не прекращают свою репрессивную политику на временно захваченных территориях Украины. Мэр Мелитополя отмечал, что жить под властью захватчиков становится все опаснее.

Чиновник подчеркнул, что раньше контроль противника над сопротивлением был меньше, а сейчас даже за "неправильные" разговоры грозят репрессии.

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