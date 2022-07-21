Фермерам, которые все отдали оккупантам, запрещено эвакуироваться, отметил советник городского головы Мариуполя.

В Мариуполе фермеров заставляют отдавать весь урожай и земельные участки и почти бесплатно работать на оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Крепостничество. Каждое одновременное возвращение в Мариуполь и Мариупольский район российских кураторов Дмитрия Саблина (депутата Госдумы России, куратора оккупации Мариуполя - УНИАН) и Петра Иванова (экс-депутата Мариупольского городского совета - УНИАН) - не просто так", - отметил он.

По словам советника мэра, на этот раз под удар попали фермеры, которые не эвакуировались.

"Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать в собственность "молодой республике" весь урожай. С помощью бесспорного аргумента - российского оружия - их заставляют подписать юридические бумаги о безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает Иванов", - рассказал Андрющенко.

По его мнению, особый цинизм заключается в том, что после этого фермерам запрещено эвакуироваться.

"И они обязаны работать по найму у рэкетиров почти бесплатно. Так выглядит современное крепостничество России", - подчеркнул он.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась на территорию Украины. Противнику удалось взять под контроль Мариуполь. Из-за захватчиков в городе погибли более 20 тысяч человек.

20 июля Петр Андрющенко сообщил, что в городе враги полностью остановили эксгумацию тел, теперь ее проводят только за деньги, и начали увеличиваться стихийные кладбища.

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