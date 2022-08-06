Противники вывозят в Россию уличную плитку, выяснил журналист.

В захваченном Мариуполе Донецкой области военные России нашли для себя нового главного "врага" - уличную плитку.

Плитку, которой вымостили аллеи и парки, оккупанты вывозят в РФ и продают, написал журналист Роман Цимбалюк в своем Telegram-канале.

Автор отметил, что противники продолжают "демилитаризовать и денацифицировать" украинский город.

"Военнослужащие ВС РФ продолжают "освобождать" город Мариуполь... теперь под главного "противника" ВС РФ попала плитка в парках, аллеях, которую успешно вывозят и продают на территорию РФ", - поделился Цимбалюк.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля без объявления войны. Власти РФ назвали свои действия в Украине спецоперацией якобы для "демилитаризации" и "денацификации".

Враг обстреливал военные и гражданские объекты и брал под контроль населенные пункты. В частности, противнику удалось захватить Мариуполь.

Из-за захватчиков город почти полностью разрушен, погибли десятки тысяч человек. Журналисты узнали, что уцелевшие люди обустраивали жилье в уличных беседках.

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