Такое количество людей может стать жертвами болезней и невыносимых условий жизни.

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тыс. людей. В настоящее время в городе находится 150-170 тыс. жителей.

Такой прогноз озвучили в Мариупольском горсовете.

Мэр города Вадим Бойченко отметил, что российские оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто, поэтому смертность будет соответствующей.

"Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть имеющегося населения - старенькие и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", - пояснил он.

По данным властей города, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, "потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации".

"Россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", - подчеркнул мэр Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами". "Самое ужасное - мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", - подчеркнул советник мэра.

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