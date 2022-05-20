Для передислокации надо переоснастить военных и отремонтировать технику.

Россия может перебросить свои силы из Мариуполя для усиления операций на Донбассе.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"После того, как Россия обезопасит Мариуполь, вероятно, она перебросит свои силы для усиления операций на Донбассе. Постоянное сопротивление украинцев в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоборудованы и отремонтированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать", - говорится в сообщении.

Разведчики предупредили, что передислокация может быть длительным процессом, если выполнять его тщательно. Впрочем, РФ, вероятно, будет делать это без должной подготовки военных.

"Российское командование, однако, испытывает давление, чтобы демонстративно достичь оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", - отмечают они.

Также британская разведка отмечает, что из мариупольского металлургического завода "Азовсталь", вероятно, вышли около 1700 украинских военных и сейчас на территории остается неизвестное количество украинских военных.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен.

17 мая Министр обороны Алексей Резников заявил: "Сегодня происходят очень сложные и важные процессы, в том числе и переговоры с помощью Красного Креста. Как следствие - это эвакуация в безумно тяжелом состоянии раненых и плюс еще раненых. Наш план - сохранить им жизнь, а потом свободу".

Он сообщил, что у защитников Мариуполя сейчас новый приказ - "сохранить свои жизни".

18 мая глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что предложения РФ о возможном запрете обмена украинских защитников "Азовстали" - политические заявления, направленные на пропагандистский эффект.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк 18 мая сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложен.

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