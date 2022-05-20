Смотрите онлайн событий в Мариуполе на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам. Мариуполь практически разрушен оккупантами, часть его защитников вывели из территории "Азовстали".

Ситуация в Мариуполе и области в пятницу, 20 мая, - трансляция ниже:

06:47 Associated Press опубликовало видео из Мариуполя, которое на нательную камеру снимала украинский парамедик и волонтер Юлия Паевская, известная как "Тайра".

Она смогла передать журналистам отснятый материал незадолго до того, как попала в плен к российским оккупантам.

Ранее сообщалось, что в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с мариупольского завода "Азовсталь", посетили представители Международного комитета Красного Креста.

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