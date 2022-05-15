В Мариуполе - нетипично высокий уровень смертности среди людей среднего возраста.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые. Печальный поток смерти не спадает", - сообщает он.
Андрющенко акцентирует: не только обстрелы оккупантов приводят к гибели жителей города.
"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - добавляет он.
Советник мэра убежден, только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России.
Ранее офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца и это осада, которой еще не было в истории". По его словам, потери среди гражданских - около 25 тысяч.
"С таким количеством жертв среди солдат и жертв среди гражданских. 25 тысяч гражданских были убиты российской армией", - отметил он.