От последствий оккупации умирает много людей среднего возраста.

В Мариуполе - нетипично высокий уровень смертности среди людей среднего возраста.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые. Печальный поток смерти не спадает", - сообщает он.

Андрющенко акцентирует: не только обстрелы оккупантов приводят к гибели жителей города.

"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - добавляет он.

Советник мэра убежден, только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России.

Ранее офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца и это осада, которой еще не было в истории". По его словам, потери среди гражданских - около 25 тысяч.

"С таким количеством жертв среди солдат и жертв среди гражданских. 25 тысяч гражданских были убиты российской армией", - отметил он.

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