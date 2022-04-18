Ведущий призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться, ведь РФ хочет попросту уничтожить города Донбасса.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал в Луганской области и показал разрушения в Лисичанске. Он призвал жителей Донбасса эвакуироваться, ведь Кремль решил устроить на Луганщине "второй Мариуполь".

Комаров показал видео разрушений в Лисичанске на своей странице в Instagram.

Ведущий рассказал, что РФ провалила свою так называемую "спецоперацию", поэтому оккупанты включили самую подлую тактику. Российские военные просто убивают людей и уничтожают города, надеясь "продвигаться" по выжженной земле.

"Типа освободили. На женщин, детей и стариков им плевать. Всё равно потом скажут по телеку, что "они сами себя обстреляли". Уезжайте из Северодонецка. Если ваши родные без интернета - звоните соседям, друзьям, знакомым. Пока из города выйти можно, но Кремль хочет сделать тут по масштабам трагедии и разрушений второй Мариуполь. Враг без чести, совести и принципов. Он ранен. Он в конвульсиях. 9 мая ему важно повесить своему населению на уши новую лживую лапшу. Ради этого Донецкую и Луганскую область, которою они "защищают", прямо сейчас стирают с лица земли", - написал Комаров.

На видео ведущий показал огромную воронку, которая осталась после "прилета" в Лисичанске. Житель города рассказал Комарову, что во время того обстрела погиб один человек.

"Наши бойцы хорошо дают отпор. Поэтому армия РФ, неспособная на честный бой, просто сносит мирные города с воздуха: авиабомбами, ракетами, артиллерией. Куча истребителей РФ. Заходят, далеко не суются - боятся. Особо не целятся. Многие летчики с опытом уже не хотят выполнять приказы, поэтому часто летают сс****вые курсанты, которым пообещали повышение в звании и ещё какие-то плюшки за убийства. Залетели, скинули бомбы всё равно куда и свалили... Будет большой бой. Не силовикам сейчас на Востоке возле линии огня слишком опасно. Пожалуйста, все кто близко, уезжайте", - резюмировал Комаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Комаров показал ужасающие последствия российских бомбежек на Черниговщине.

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