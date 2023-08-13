В "Атеш" утверждают, что имеют источники, которые постоянно докладывают о происходящем на вражеских аэродромах.

Партизаны показали, как на территории временно оккупированного россиянами Крыма - возле села Победное (находится под Джанкоем), выглядит аэродром противника.

Фотографии с вражеского объекта в Telegram опубликовало партизанское движение "Атеш". Партизаны отметили, что имеют источники, которые постоянно им докладывают о том, что происходит на аэродромах захватчиков.

"…Один из них - аеродром в с. Победное, Джанкой (45.701799, 34.414216). Ничего не происходит без нашего ведома. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству между военными ВС РФ и "Атеш" мы знаем каждый шаг и действие рашистов!" - отмечается в сообщении.

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Киев решил освобождять силой все свои земли, оккупированные россиянами, в том числе Крым. В Крыму уже не раз звучали взрывы на важных военных объектах, в том числе на аэродромах. Сообщалось, что было уничтожено много самолетов.

Украинская сторона уже не раз делилась прогнозами, когда наши воины могут зайти на полуостров. В частности, в конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что защитники украинского государства скоро зайдут в Крым.

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