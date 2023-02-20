Детские сады в регионе будут работать в обычном режиме.

Из-за угрозы обстрелов школы Броварской городской территориальной громады Киевской области переводят на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля включительно.

Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. "Вниманию школьников и их родителей! В связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками РФ, с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогических работников с 22 февраля по 24 февраля (включительно) учреждения общего среднего образования Броварской городской территориальной громады переводятся на дистанционную форму обучения", - отметил он.

Чиновник уточнил, что детские сады будут работать в обычном режиме.

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Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак.

19 февраля стало известно, что, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, не видно непосредственно угроз Киеву со стороны России. Эксперт считает, что ракетные атаки с территории РФ могут возрасти.

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