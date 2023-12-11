В результате удара ранения получили четыре человека.

В результате вражеской атаки этой ночью падение обломков зафиксировано в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что по одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания.

По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. "Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла. Выявлены четверо пострадавших", - сообщил он.

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Клименко добавил, что на месте событий работали 10 спасателей и две единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления РФ.

Ракетные удары по Киеву

Сегодня в 4 часа утра в Киеве прозвучала серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Утром воздушные силы сообщили, что около 4 утра 11 декабря российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

Утром 8 декабря российские оккупанты атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы и средства ПВО все ракеты, летевшие на столице, уничтожили на подлете к городу.

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