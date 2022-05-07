Рассказываем в режиме онлайн, что сегодня происходит в столице.

Начались новые сутки противостояния защитников Киева и области российским захватчикам.

Что происходит в Киеве и области, узнавайте в онлайн-трансляции УНИАН от 7 мая 2022:

13:01 В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Разрушены также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

12:26 Bikenow закрыл прокат велосипедов на Троещине из-за вандализма и воровства. "Троещина будет закрыта для использования транспорта! Мы не предоставляем транспорт там, где его уничтожают и действуют безответственности", – говорится в сообщении.

11:21 Внимание! 7 и 8 мая в Киеве и области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. Киеве строго-настрого запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также заезжать туда на любом транспорте. Многие леса и лесополосы в пригородах еще не разминированы, есть случаи, когда взрываются мирные жители.

10:32 Присвоил гуманитарную помощь на полмиллиона гривен: столичные оперативники разоблачили мошенника. Кроме того, злоумышленник оказывал услуги якобы по перевозкам амуниции. Правоохранители доказали причастность фигуранта к восьми эпизодам и сообщили ему о подозрении. За совершенное фигуранту грозит до восьми лет за решеткой. Мужчина в телеграмм-канале разместил объявление о предоставлении услуг по перевозке гуманитарных грузов. В результате при выполнении заказа мужчина присвоил 40 бронежилетов, 15 раций, детские товары и лекарства, которые волонтеры закупили для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

09:39 Сегодня впервые спустя несколько недель на железнодорожный вокзал в Ирпене прибыла электричка, сообщил мэр Александр Маркушин.

4:52 Воздушную тревогу отменили.

4:36 В Киеве снова звучит сирена, тревогу объявили и в области.

4:31 "Отбой" воздушной тревоге.

4:20 Киевская область и сам Киев - объявили воздушную тревогу

02:04 Amnesty International подтвердила наличие доказательств военных преступлений РФ под Киевом.

1:27 Воздушную тревогу в столице и всей Киевщине отменили.

01:26 ОГПУ зарегистрировал десятки правонарушений за бизнес на "гуманитарке". Больше всего фактов нарушения закона фиксировали в Киеве.

1:15 В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Всех жителей региона просят перейти в укрытия.

Напомним, в начале апреля ВСУ освободили Киевскую область от оккупантов. Увиденное в пригородах Киева шокировало мир - мирных жителей пытали, насиловали и убивали.

Вас также могут заинтересовать новости: