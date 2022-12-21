Противник в Херсоне попал в речной порт и дома.

Оккупанты вчера более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области, убили одного человека, еще 6 человек получили ранения.

Враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, об этом председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в Telegram.

Чиновник добавил, что в очередной раз враг обстрелял жилые кварталы Херсона - попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.

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"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил он.

Херсонская область - новости, которые надо знать

Как сообщал УНИАН, 19 декабря российские войска 42 раза обстреляли Херсон, два человека погибли, еще трое получили ранения.

Утром 20 декабря, в результате обстрелов военнослужащими РФ населенных пунктов Херсонской области в одном из поселков городского типа погиб местный житель.

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