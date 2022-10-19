На захваченной территории враги грабят музеи и сжигают украинскую литературу.

Российские оккупанты в Херсонской области блокируют работу операторов мобильной связи и интернета, чтобы тайно перемещать свою военную технику и личный состав.

Противники с этой целью "глушат" связь в населенных пунктах Новая Каховка и Таврийск, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета", - подчеркивается в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что противники на захваченных территориях продолжают уничтожать культурное наследие нашего народа - сжигают украинские учебники и литературу, грабят музеи.

Ситуация в Херсонской области - что надо знать

ВСУ в конце августа начали контрнаступательные действия. Впоследствии стало известно об успехах армии Украины, в том числе в Херсонской области.

На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября от противников уже освобождено более 1 170 квадратных километров.

Впоследствии полковник украинской армии в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозировал, что скоро на юге наши воины проведут некоторые контрнаступательные действия, и ожидаются хорошие сведения о правобережье Херсонской области.

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сказала, что во временно оккупированном Херсоне, по разным данным, находятся от 20 до 25 тысяч военных РФ, и они напуганы и психологически разрушены.

Кроме того, чиновница сообщила, что коллаборанты спят в бронежилетах и активно вывозят все, что нажито "непосильным" трудом, в сторону оккупированного Крыма.

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