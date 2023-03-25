В одном из сел возле фермы нашли мумифицированные останки неустановленных мирных жителей.

Полиция изъяла тела двух жителей Изюмского района Харьковской области, погибших в результате бомбардировки, осуществленная российскими захватчиками.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в социальной сети Facebook. В частности, мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли возле фермы на территории села. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причины смерти.

"Предварительно, жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Ситуация в Харьковской области во время войны с Россией - сегодня это стоит знать

Враги много раз обстреливали регион, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В начале августа прошлого года руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что на территории региона, а также в Харькове жертвами российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения РФ стали более 1 тысячи гражданских лиц, в том числе 50 детей.

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