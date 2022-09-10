Правоохранители считают, что мирных людей российские военнослужащие убили в марте.

В освобожденном от оккупантов селе в Харьковской области обнаружены тела двух гражданских со следами пыток.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что 7 сентября украинскими военными освобождено с. Граково в Чугуевском районе.

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После деоккупации местный житель обратился в полицию и рассказал, что российские военные заставили его закопать тела двух мужчин.

"9 сентября возле территории частного домовладения правоохранителями обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток. По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас тела убитых направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия Украины дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

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