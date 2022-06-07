В результате вражеских обстрелов Харькова и области погибли по меньшей мере трое и ранены шесть человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня российские захватчики продолжили массированные обстрелы Харькова и населенных пунктов Харьковской области. Враг не способен одолеть сопротивление наших защитников. Вместо этого оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", - отметил он.
В частности, из артиллерии российские оккупанты обстреляли Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.
"По предварительной информации, погибли не менее 3 человек. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается", - рассказал глава ОВА.
Он отметил, что обстрелы сегодня еще могут продолжиться, поэтому находиться на улицах очень опасно.
Синегубов призвал всех оставаться в укрытиях.
"Неспособный воевать против ВСУ враг пытается затерроризировать мирных харьковчан. Но это ему не удастся! Враг ответит за все свои преступления против мирных людей и будет окончательно выбит из Харьковской области и всей Украины! Украина победит", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что 7 июня российские оккупанты обстреляли спальный район Харькова. Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что, по предварительным сведениям, погиб один человек, а три человека пострадали.
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