Противник не способен преодолеть сопротивление защитников Украины, отметили в Харьковской областной военной администрации.

В результате вражеских обстрелов Харькова и области погибли по меньшей мере трое и ранены шесть человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня российские захватчики продолжили массированные обстрелы Харькова и населенных пунктов Харьковской области. Враг не способен одолеть сопротивление наших защитников. Вместо этого оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", - отметил он.

В частности, из артиллерии российские оккупанты обстреляли Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

"По предварительной информации, погибли не менее 3 человек. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается", - рассказал глава ОВА.

Он отметил, что обстрелы сегодня еще могут продолжиться, поэтому находиться на улицах очень опасно.

Синегубов призвал всех оставаться в укрытиях.

"Неспособный воевать против ВСУ враг пытается затерроризировать мирных харьковчан. Но это ему не удастся! Враг ответит за все свои преступления против мирных людей и будет окончательно выбит из Харьковской области и всей Украины! Украина победит", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 7 июня российские оккупанты обстреляли спальный район Харькова. Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что, по предварительным сведениям, погиб один человек, а три человека пострадали.

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