Возгорание заметили неподалеку от озера Мойнакское.

В оккупированной Евпатории сегодня вечером начался пожар. Об этом сообщают в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Пожар в Евпатории. Агент "АТЕШ" сообщает, что час назад возле озера Мойнакское начался пожар. Сейчас виднеется черный, густой дым. Ранее некоторые источники сообщали, что фиксируют прилеты в городе", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что еще проверяют эту информацию.

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Взрывы в Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в оккупированном Севастополе слышали серии громких взрывов. Сообщалось о зареве в районе мыса Фиолент.

Российские захватчики отчитались о сбитии нескольких дронов самолетного типа. По их словам, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, 14 сентября в Евпатории уничтожили комплекс противовоздушной обороны "Триумф". В сети опубликовали снимки "Триумфа" со спутника, также на видео попала значительная часть атаки.

Расследователи предполагают, что в то утро могли ударить по противовоздушной системе, которую "слили" в сеть еще год назад. Тогда возле нее сфотографировался турист.

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