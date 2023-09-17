В Минобороны РФ заявили о сбитии дронов.

Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе звучат мощные взрывы. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В 19:26 в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по нему.

В 20:20 в сети сообщили, что после взрыва в районе мыса Фиолент видели зарево. После этого местные продолжали слышать громкие взрывы, в сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи со включенными сиренами.

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По состоянию на 21:12 паблики сообщают, что взрывы продолжают звучать. Оккупационные власти пока никак не комментировали происходящее.

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Обновлено в 22:00: Источник "Украинской правды" в разведке сообщил, что Главное управление разведки и Военно-морские силы Украины проводят совместную операцию в Севастополе.

Тем вренем канал "Крымский ветер" пишет, что взрывы слышали в районе Фиолентовского шоссе (остановка "Автобат"). "Там российская воинская часть ПВО, на вооружении - ЗРК С-400 "Триумф", - отмечают они.

Обновлено в 21:45: В сети публикуют фотографию масштабного пожара в центре Севастополя.

Обновлено в 21:43: Удар мог быть нанесен в районе Свято-Георгиевского монастыря, где дислоцируется 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы РФ, пишет OSINTtechnical.

Обновлено в 21:40: "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры. Все силы и службы находятся в состоянии "боевой готовности".

Обновлено в 21:30: Сообщается об атаке дронов на город, местные слышат их в небе.

Обновлено в 21:25: В Министерстве обороны России заявили, что около 20:30 силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над юго-западной частью Крыма.

В сети продолжают сообщать о новых взрывах, в районе Фиолента работает российская ПВО.

Взрывы в Севастополе: последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 сентября россияне заявили, что Севастополь атаковали бесплиотными летательными аппаратами и ракетами.

В результате "прилета" возник серьезный пожар в районе Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе. Известно, что была повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону" и уничтожен десантный корабль "Минск".

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