В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили трех гражданских, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 2 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Зайцево, Угледаре и Богоявленке. Еще 3 человека получили ранения", - отметил он.
Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось рано утром 24 февраля, из-за противников уже погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. человек получили ранения.
Напомним, в Украине Кабмин в конце июля создал Штаб для эвакуации жителей Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов региона перед началом отопительного сезона.