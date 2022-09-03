Из-за противников в Донецкой области вчера были ранены три человека.

В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили трех гражданских, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Зайцево, Угледаре и Богоявленке. Еще 3 человека получили ранения", - отметил он.

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Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось рано утром 24 февраля, из-за противников уже погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. человек получили ранения.

Напомним, в Украине Кабмин в конце июля создал Штаб для эвакуации жителей Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов региона перед началом отопительного сезона.

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