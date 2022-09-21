Из-за захватчиков в Бахмуте погибли два человека.

В Донецкой области российские захватчики за минувшие сутки - во вторник, 20 сентября, убили 6 мирных жителей, еще 20 - ранены.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Торецьку, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения...", - написал чиновник.

Видео дня

Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину, обстреливали военные и гражданские объекты, атаковали и брали под контроль мирные населенные пункты. Только в одном Мариуполе Донецкой области есть десятки тысяч жертв оккупантов.

В конце июля Кабмином был создан Штаб по эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию людей перед началом отопительного сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: