Россияне ночью били по украинской земле, однако все вражеские воздушные цели уничтожили наши защитники.

За сутки в Украине ликвидировано шесть вражеских наблюдательных пунктов, девять блиндажей, одну огневую позицию, один полевой пункт хранения боеприпасов, два наземных пункта управления дронами и взводный опорный пункт противника.

Такой информацией поделились Силы обороны юга. В зоне их ответственности за сутки уничтожено 116 российских оккупантов, три лодки противника, а также немало техники и вооружения, в том числе пять мотоциклов, 16 единиц автотехники, боевую бронированную машину и семь пушек.

Кроме того, ликвидирован один миномет, станция спутниковой связи Starlink, станция радиоэлектронной борьбы и четыре разведывательных дрона.

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Противник в ночь на субботу, 27 июля, также потерял более 10 беспилотников различных типов, которыми бил по нашей земле, поделился командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Кроме того, Россия зря запускала по нашей земле авиаракеты.

"В ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области и четырьмя ударными БПЛА Shahed из Приморско-Ахтарска - РФ", - поделился он. По данным Олещука, вражеские цели наши воины ликвидировали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

"Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: четыре разведывательных БПЛА Supercam, один ударно-разведывательный БПЛА "Форпост", один БПЛА (тип устанавливается), два барражирующих боеприпаса "Ланцет", - подчеркнул командующий Воздушными силами ВСУ.

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Противники уже длительное время пытаются активно наступать на части востока Украины, в том числе в Донецкой области, и смогли захватить несколько населенных пунктов. Кроме того, враги активно применяют против тыловых регионов дроны-камикадзе и ракеты.

Украинские воины активно противодействуют захватчикам, - уничтожают и живую силу РФ, и вражеские ракеты и беспилотники. Потери РФ на 27 июля 2024 года таковы: ликвидировано примерно 573510 захватчиков, 12736 беспилотников оперативно-тактического уровня и 2403 крылатые ракеты.

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