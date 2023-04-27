Российские военные сбросили пять управляемых авиабомб на село.

На Херсонщине российские войска нанесли удары по жилому кварталу областного центра и селу Кизомис, есть погибшие.

Об этом сообщил руководитель Херсонской военной администрации Александр Прокудин в своем официальном Telegram-канале. По его данным, оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона. "Повреждены несколько квартир. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина", - сообщил он.

Также российские военные сбросили пять управляемых авиабомб на село Кизомис Белозерской общины. Сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Обстрелы Херсонщины: последние новости

Как известно, Херсон и область систематически страдают от российских обстрелов и ударов.

18 апреля они обстреляли район центрального рынка Херсона, в результате чего шесть человек получили ранения.

23 апреля захватчики ударили по селу Кизомис артиллерией. Удары пришлись на школу, машину правоохранителей и около 25 жилых домов. В результате этой атаки пострадали две женщины. В тот же день сообщалось об атаке по Херсону, погиб 80-летний мужчина.

В Херсонской военной администрации сообщали, что российские войска значительно увеличили обстрелы области и Запорожья.

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