В результате точного удара оккупанты понесли потери.

Украинские защитники продолжают крошить российских оккупантов на Бахмутском направлении. Бойцы Сил специальных операций с помощью дрона-камикадзе передали россиянам пламенный привет.

Отмечается, что украинским военным удалось уничтожить одну из огневых позиций врага.

"Мы всегда найдем способ доставки! Во время выполнения задания на Бахмутском направлении операторы ССО Украины обнаружили огневую позицию врага. Запустив дрон-камикадзе, операторы доставили пламенный привет оккупанту", - говорится в сообщении командования ССО.

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В результате точного сброса снаряда "минуснулись" два российских захватчика.

Бои за Бахмут - что известно

Войска РФ пытаются захватить Бахмут в Донецкой области с лета 2022 года, но бойцы Вооруженных сил Украины героически удерживают свои позиции в этом городе-крепости.

Местные власти сообщили, что более 80% жилого фонда в Бахмуте повреждено в ходе постоянных обстрелов россиян. При этом в населенном пункте остаются около 9 тысяч мирных жителей, которые живут в подвалах и укрытиях без воды, тепла и света.

По словам представителя восточной группировки войск Сергея Череватого, на Бахмутском направлении, Авдеевском и Угледарском направлениях оккупанты постоянно прибегают к штурмам.

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