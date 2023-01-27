Речь идет о подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.

В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает около 40% младших командиров.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщают в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, по его словам, нехватка наблюдается во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.

"Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в подразделениях, которые там находятся, мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Те, что стоят на первой линии, не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает", – пояснил Черняк.

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Именно поэтому, как отметил представитель ГУР, мобилизованных россиян часто отправляют на штурмовые действия без командования и должного взаимодействия между группами. Они могут иметь какие-то незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями, и на их место присылают новое "пушечное мясо", уточнил представитель военной разведки Украины.

Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на высших уровнях.

"Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командиров разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Пожалуй, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей. Поэтому, по нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться", – сказал он.

Проблемы в армии РФ

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что армия РФ испытывает в Украине проблемы с бронетехникой, боеприпасами, артиллерией и личным составом.

Кроме того, эксперты отмечают проблему с дезертирством в рядах ВС РФ.

Недавно российские мобилизованные записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что командир хочет обвинить их в дезертирстве. По их словам, им обещали службу в "теробороне", но бросили на фронт.

По данным The Times, российские власти хотят отправить на войну в Украину до 500 тысяч человек.

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