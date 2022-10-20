Он призвал украинцев набраться терпения.

На сегодня Харьковская область почти полностью деоккупирована, но из-за близости российской границы в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 24 канала, ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Я хочу сказать, что это война и то, что касается военных действий со стороны противника, мы все это отслеживаем, анализируем. Наши ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, что когда они собирают тысячи и отправляют на смерть в нашу страну, то нам надо время перемолоть всю эту мразь, которая сует на нашу территорию. Это не может быть за день или два", - отметил Данилов.

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Он призвал украинцев набраться терпения.

"Все, что сюда придет – уйдет отсюда по собственному желанию или в другом виде. Так уже сделали более 60 тысяч россиян с 24 февраля", - заверил глава СНБО.

Деоккупация Харьковщины: что известно

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

По данным британской разведки, украинская армия разгромила на Харьковщине 1 гвардейскую танковую армию РФ. Сообщается, что этих солдат готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

Более пяти месяцев около 150 тыс. украинцев жили находились в оккупации.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружено 10 застенков.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга 20 октября 2022 года, в Харьковской области освобождены 544 населенных пунктов. Под временной оккупацией России остается 32 населенных пункта.

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