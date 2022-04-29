Потери россиян уточняются.

Ночью на юге Вооруженными силами Украины поражено 11 целей российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной.

"На оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей рашисты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России", - говорится в сообщении.

При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивания и подворовые обходы оккупантами.

"Готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая", - говорится в сообщении.

В то же время в Николаевской области населенные пункты, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их обстрелов. "Вражеские войска, опасаясь подхода наших подразделений, лупят по мирному населению, в том числе пытаясь ударить и по нашим позициям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

"Корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (Су-34); 5 крылатых ракет; 9 БпЛА.

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