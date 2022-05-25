Повреждены около 20 домов и ЛЭП, половина поселка осталась без электроэнергии.

Ночью 25 мая оккупанты с территории России нанесли ракетные удары по Краснополью Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу", - пишет он.

По словам главы ОВА, повреждены около 20 домов и ЛЭП.

"Половина поселка осталась без электроэнергии", - отметил Живицкий.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибших нет.

Как сообщал УНИАН, вчера около 17 часов враг со своей территории открыл огонь по Эсманской и Новослободской общинам Сумской области. А около 20 вечера российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской общины.

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