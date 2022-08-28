Завтра в зданиях начнутся восстановительные работы.

В результате ночного вражеского удара в Запорожье пострадало 9 многоэтажных и 40 частных домов.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"От ночного вражеского удара в Запорожье пострадало 9 многоэтажных и десятки частных домов. В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках", - рассказал он. Відео дня:

Также повреждения получили и 40 частных домов - два из них разрушены полностью.

"Городские коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений. Завтра в зданиях начнутся восстановительные работы", - добавил секретарь горсовета.

Как писал УНИАН, в ночь на 28 августа российские захватчики нанесли удары по гражданским объектам в Запорожье и Орехово. В результате обстрелов ранены два человека, а также есть повреждения жилых домов.

Оккупанты попали в гражданские объекты, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: