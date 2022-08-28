Также в результате вражеского обстрела есть разрушения жилых домов.

Российские захватчики нанесли удары по гражданским объектам в Запорожье и Орехове. В результате обстрелов ранены два человека, а также есть повреждения жилых домов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Сегодня ночью враг нанес удар по областному центру и бил по городу Орехове", — отметил он.

Відео дня:

В частности, российские оккупанты попали в гражданские объекты, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям.

"Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушениям подверглись жилые дома", — добавил Старух.

Напомним, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил детали обстрелов Запорожья. Удары были зафиксированы в двух районах города. Оккупанты повредили пять жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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