Враг атаковал Одесскую область дронами-убийцами. Беспилотники маневрировали между жилыми домами.

В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой областях, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и 16-ю ударными БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там уточнили, что оккупанты запускали "шахеды" с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в пределах Одесской области", - отмечается в сообщении.

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Как сообщили в Силах обороны юга Украины, ночью российские террористические войска вновь осуществили массированную дроновую атаку по Одесской области.

"Около трех часов продолжалась напряженная боевая работа. Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма, заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы", - рассказали военные.

Говорится, что 13 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 сбиты в небе Одесской области еще один на подлете, в небе Николаевской области.

К сожалению, не удалось избежать попаданий - в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. По данным Сил обороны, огонь оперативно ликвидирован и люди не пострадали.

Последние удары по Одессе

РФ нанесла по Одессе удар дронами 2 марта, произошло попадание в жилой многоэтажный дом - погибли 12 человек, среди них - 5 детей.

6 марта во время совместного визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу, оккупанты ударили ракетой по городу. Известно, что в результате удара погибли 9 человек, попадание произошло недалеко от места, где находились политики.

15 марта российская армия нанесла по Одессе удар двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне. Сначала была запущена одна ракета, а через небольшой промежуток времени, когда на место на помощь людям прибыли медики и спасатели, враг нанес повторный удар. В результате атаки погиб 21 человек, десятки - в больницах.

Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, фельдшер "скорой".

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