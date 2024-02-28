В Одессе из-за падения обломков произошло возгорание трансформатора одного из объектов критической инфраструктуры.

Ночью враг атаковал Украину десятком дронов и зенитными ракетами, стало известно, что сбиты все дроны.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 28 февраля противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной части Донецкой области и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (РФ).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Видео дня

В Силах обороны юга уточнили, что ночью россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

"10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство "шахедов" сбито над морем: 1 на Николаевщине, 9 в Одесской области", - говорится в сообщении.

Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого беспилотника повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Из-за этого произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. К счастью, люди не пострадали.

Ночная атака дронов

Ночью российские оккупационные войска запустили из Черного моря в сторону Одесской и Николаевской областей беспилотные летательные аппараты, затем дроны изменили курс на Одессу. Горожане сообщали, что слышат взрывы.

Впоследствии стало известно, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата вызвали замыкание в электросети одного из объектов критической инфраструктуры. В Силах обороны рассказали, что дроновый террор агрессор направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136".

Вас также могут заинтересовать новости: