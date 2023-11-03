В самом городе спокойно. Отработали силы ПВО.

В ночь на пятницу, 3 ноября, россияне запустили 16 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131" на Львовскую область.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по "шахедам" отработали силы ПВО. В городе было тихо.

"По информации военных этой ночью нашему региону угрожали 16 "шахедов". Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область. В самом Львове спокойно. Спасибо за это нашим защитникам", - отметил Садовый.

Обновлено в 9:43. В то же время глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале сообщил, что этой ночью Воздушному командованию "Запад", которое защищает и небо над Львовщиной, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников.

"К сожалению, есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", - сообщил он.

Козицкий также отметил, что дроны летели в несколько волн и часто меняли направление движения.

Ночная атака "шахедов"

Ночью в Украине снова раздавалась воздушная тревога из-за атаки украинских беспилотников. В Харькове было слышно взрывы, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилетах" в одном из районов города.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что попадание по гражданской инфраструктуре есть не только в областном центре, но и в одном из населенных пунктов области.

Также стало известно, что сегодня ночью враг нанес удар по южным регионам Украины, в Одесской области произошло попадание в гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает Генштаб ВСУ, враг применил 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 ударных БпЛА и 1 ракету Х-59. информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - говорится в сообщении.

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