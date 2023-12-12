РФ запустила несколько групп БПЛА.

Вечером во вторник, 12 декабря, Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов-камикадзе типа Shahed, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 21:32. БпЛА типа Shahed - на юге Житомирской области, курс северо-западный.

Обновлено 21:00. Группа ударных БПЛА на границе Киевской и Винницкой областей - в западном направлении.

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"1 группа: из Кировоградской области – в западном направлении! 2 группа: в Одесской области (Саратовский район). Двигаются в северном направлении! Очередная группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Белгород-Днестровский район)!", - сообщали военные.

Еще одна группа "шахедов" двигается в направлении Одессы, сообщили военные: "Находитесь в укрытиях!".

Как сообщил корреспондент УНИАН, по состоянию на 20:50 в Одессе раздались несколько взрывов. Местные паблики пишут, что в городе работает ПВО.

Кроме того, ВС ВСУ проинформировали, что ударные БПЛА зафиксированы в Черкасской области, они двигаются в направлении Киевской.

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